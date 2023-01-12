Мир 12 января 2023, 22:09 Испанская полиция поймала одного из самых разыскиваемых преступников

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В Испании местной полиции удалось задержать преступника, которого Европол разыскивал с 2014 года. Об этом написала «Политика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ.

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По данным издания, задержанным оказался 37-летний участник одной из самых активных преступных организаций в Испании за последнее время. Мужчину подозревают в незаконном владении оружием, похищении, пытках, угрозах и прочих преступлениях. Правоохранители поймали его в провинции Толедо.