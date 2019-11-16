Испанская полиция оштрафовала экстремала за катание на шести самокатах
Полиция оштрафовала мужчину за то, что он катался на шести электросамокатах в испанском городе Севилья. У него нашли еще 72 самоката. Об этом сообщили местное правоохранительное ведомство в своем Тwitter-аккаунте.
Отмечается, что свидетели такого способа передвижения стали делиться в соцсетях фотографиями, на которых видно, как мужчина сложил один на другой несколько самокатов и едет на данном приспособлении.
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Фото заинтересовали полицию, так как такое средство передвижение не вписывается ни в какие правила дорожного движения и угрожает жизни и здоровью пешеходов и автомобилистов. Любителя самокатов нашли и оштрафовали.
При этом в микроавтобусе, который принадлежит нарушителю, правоохранители обнаружили еще 72 самоката.