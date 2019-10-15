Испанская авиакомпания ответит за гибель 12 капибар
На борту самолета авиакомпании Iberia Airways погибли 12 капибар. Компанию оштрафовали более чем на 142 тысячи фунтов, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Daily Mail.
Животных транспортировали из Лимы в Мадрид, а затем в Пекин. В течение 54-часовго перелета животных оставили без воды и свежего воздуха.
В результате из двадцати капибар пережили транспортировку менее половины. Некоторые из грызунов умерли из-за почечных осложнений от обезвоживания.