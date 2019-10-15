Испанская авиакомпания ответит за гибель 12 капибар

Животных транспортировали из Лимы в Мадрид, а затем в Пекин. В течение 54-часовго перелета животных оставили без воды и свежего воздуха.

В результате из двадцати капибар пережили транспортировку менее половины. Некоторые из грызунов умерли из-за почечных осложнений от обезвоживания.