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    14 октября 2021, 23:15

    Испановед назвал путь к разрешению каталонского конфликта

    Испановед Александр Чичин: разрешить каталонский конфликт можно ограничением монархии

    Арина Бобкова

    Массовые демонстрации на территории Каталонии продолжаются уже второй год. Политолог Александр Чичин в беседе с «ПолитЭксперт» рассказал, к чему может привести раскол Испании и каким образом можно уладить конфликт.

    Специалист отметил, что Мадрид использует экономику для воздействия на Каталонию. При этом большая часть жителей продолжает воспринимать себя в первую очередь жителями Каталонии, а уже после — Испании.

    «Вероятно, Мадрид рано или поздно должен будет инициировать реформу Конституции, чтобы она превратилась из монархической в ту, которую предоставила бы автономиям большие права. Возможно, это будет федеративная форма правления, хотя об этом сегодня не принято говорить», — отметил эксперт.