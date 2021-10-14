Испановед назвал путь к разрешению каталонского конфликта

Массовые демонстрации на территории Каталонии продолжаются уже второй год. Политолог Александр Чичин в беседе с «ПолитЭксперт» рассказал, к чему может привести раскол Испании и каким образом можно уладить конфликт.

Специалист отметил, что Мадрид использует экономику для воздействия на Каталонию. При этом большая часть жителей продолжает воспринимать себя в первую очередь жителями Каталонии, а уже после — Испании.

«Вероятно, Мадрид рано или поздно должен будет инициировать реформу Конституции, чтобы она превратилась из монархической в ту, которую предоставила бы автономиям большие права. Возможно, это будет федеративная форма правления, хотя об этом сегодня не принято говорить», — отметил эксперт.