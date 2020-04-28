Испанка рассказала, как перенесла тяжелую форму коронавируса

55-летнюю испанку госпитализировали с температурой 40. К тому моменту она уже была инфицирована три недели. Женщине было тяжело дышать, ей казалось, будто она тонет.

Ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. По словам Дианы, это был самый ужасный момент за все время, проведенное в больнице.

«Я не могу дышать. Не хватает воздуха. Я сдаюсь, сдаюсь», — думала она, пока еще находилась в сознании.

Когда пациентка пришла в себя, врачи и медсестры безумно радовались. Она рассказала, что первое, что она запомнила, были их слова: «Ура, Диана! Ты сделала это!».

Осложнения инфекции развились у нее на фоне рака толстой кишки, повышенного давления и лишнего веса. Муж Дианы также был госпитализирован с коронавирусом, но перенес его гораздо легче.