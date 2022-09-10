Испания решила обучать солдат ВСУ | 360°

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Испания решила обучать солдат ВСУ

El Mundo: Испания скоро начнет обучение украинских военных на своей территории

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Испания скоро начнет обучение украинских военнослужащих на своей территории. Об этом сообщили в газете El Mundo.

Испания собирается учить украинцев, как пользоваться танками, ракетными системами и прочим. Задействованное на учебе вооружение затем отдадут Украине.

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Страна имеет большой опыт обучения вооруженных сил для миссий в таких странах, как Афганистан, Ирак, Мали, но впервые они будут делать подобное на своей территории.

Источники журналистов уточнили, что основные учения пройдут на объектах Минобороны Испании в Сарагосе уже в ближайшее время, собщило ИА НСН.

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Украина откажется от боевых действий, то прекратит свое существование. Также Столтенберг оценил развитие событий в случае, если конфликт закончит Россия. Он сказал, что тогда наступит мир.

ВСУ

Испания

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