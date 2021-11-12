Испания заявила о разработке собственной ракеты-носителя

У Испании появилась собственная ракета-носитель, сообщило РИА «Новости». Miura 1 стала первой суборбитальной ракетой, разработанной частной компанией PLD Space.

Разработчик представил ракету 12 ноября. До настоящего момента в стране, подчеркнули в компании, строили только корабли и самолеты.

«Сейчас мы можем строить ракеты», — подчеркнул сооснователь PDL Space Рауль Торрес.

Он добавил, что теперь Испания сможет позиционировать себя как одну из 14 стран с мировым космическим потенциалом.

Разработчики, рассказал другой основатель компании Рауль Верду, сталкивались с «многочисленными техническими вызовами». Им пришлось создавать практически все технологии с нуля.

Презентация Miura 1 состоялась в Мадриде. Первый старт ракеты намечен на 2022 год. Его проведут с площадки Испытательного центра Эль-Ареносильо (Уэльва).

Miura 1 способна нести до 100 килограммов полезной нагрузки. Высоты в 153 километра она может достичь за 122 секунды. Длина ракеты составляет 12,5 метра, а ее диаметр — 0,7 метра. ее оснастили системой восстановления с использованием двигателей и парашютов. Благодаря им ракету можно достать из океана и использовать повторно.