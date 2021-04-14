Испания выступила за вывод хамона из-под российского эмбарго

Вопрос возвращения испанского хамона на прилавки российских магазинов готовы обсудить представители Испании. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил советник посольства европейской страны Карлос Ларраньяга.

По его словам, речь идет исключительно о переговорах на уровнях экспертов. Обсуждать вопрос по санкциям на политическом уровне власти Испании самостоятельно не могут, так как решение останется за Евросоюзом.

«Эмбарго нам принесло много вреда, среди наиболее пострадавших продуктов оказался хамон. Испания пытается, как и другие страны ЕС, чтобы эта ситуация поменялась, но она не зависит от нас», — заявил Ларраньяга.

Он пояснил, что Испания прикладывает усилия, чтобы ситуация разрешилась как можно раньше. Для этого страна сохранила общение с российскими поставщиками и продавцами, чтобы наладить поставки, как только эмбарго отменят.

Дипломат отметил, что переговоры о санкциях проходят на уровне Россия — Евросоюз. Официальный Мадрид не ведет с Москвой двусторонних переговоров по этой теме. Вопросы экспорта и импорта продуктов обсуждают только эксперты обеих стран.