Испания выступила против ограничения выдачи виз россиянам | 360°

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Испания выступила против ограничения выдачи виз россиянам

Глава МИД Испании Альбарес выступил против ограничения выдачи виз ЕС россиянам

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Россияне, которые решили покинуть свою страну, должны иметь возможность получать визы Евросоюза. Об этом изданию La Razon заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

По его словам, у европейских стран нет задачи вести целенаправленную политику против российских граждан.

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«Мы не против россиян. <...> Всем тем, кто хочет уехать, нужно предоставить эту возможность», — заявил глава дипломатического ведомства.

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Альбарес добавил, что главной целью Евросоюза является мир на Украине, которого необходимо добиваться исключительно дипломатическими инструментами.

«Диалог и дипломатия возобладают над любыми разногласиями, которые могут существовать», — сказал глава испанского МИД.

Евросоюз в начале сентября временно приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Также Польша, Литва, Латвия и Эстония с 19 сентября запретили въезд гражданам России.

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