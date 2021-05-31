Испания выпустила разноцветные марки против расизма. Черные стоят вдвое дешевле белых

Почтовая служба Испании выпустила коллекцию марок против расизма. На них изображены прямоугольники, окрашенные в тон коже — от совсем светлого до угольно-черного. При этом, чем темнее марка, тем меньше она стоит.

Марки выпустили 25 мая — в годовщину гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Его смерть во время ареста спровоцировала массовые протесты против полицейского произвола и расизма в США и других странах.

Коллекция «Марки равенства» включает в себя четыре изображения. Самая светлая марка стоит 1,6 евро (143 рубля), следующая — 1,5 евро (135 рублей), третья — 0,8 евро (72 рубля) и, наконец, последняя — 0,7 евро (63 рубля).

По мнению авторов идеи, это должно напомнить о расовом неравенстве.

«Чем темнее марка, тем меньшую ценность она имеет, поэтому для почтовых отправлений придется использовать больше темных марок, чем светлых. Таким образом, каждое письмо и каждая посылка станут отражением неравенства, созданного расизмом», — объяснили в почтовой службе.

Однако активисты, выступающие против расизма, раскритиковали проект.

Глава испанского правительственного совета по ликвидации расовой дискриминации Антуми Тоасидже призвал завершить кампанию.

Когда дело доходит до борьбы с расизмом, ирония и двусмысленность, по его словам, не помогают.

Отделение неправительственной организации SOS Racismo в Мадриде выразило сожаление по поводу этой инициативы.