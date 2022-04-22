Испания выделит Украине 1,5 млн евро для сохранения культурного наследия

Испания планирует выделить Украине 1,5 миллиона евро на сохранение культурного наследия. Такой информацией поделился глава МИД Хосе Мануэль Альбарес. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сейчас я отправляюсь в Венецию, где открою испанский павильон, которому исполняется 100 лет. Там я дам старт работе специального фонда „Испания-ЮНЕСКО“ размером €1,5 млн для спасения культурного наследия на Украине», — отметил политик.

Он заявил, что подобный образом испанская сторона попытается оказать помощь Украине, передал RT.