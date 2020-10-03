Испания стала самой популярной страной для эмиграции среди россиян

За первые восемь месяцев с начала года Испания стала безоговорочным лидером среди стран, где россияне хотели бы получить вид на жительство. Количество запросов с начала года превысило 30 тысяч. На втором месте идет Турция с результатом 19 905 запросов. Замыкает тройку Болгария — 17 743 запроса.

Также в пятерку вошли Латвия и Германия с результатами 11 497 и 11 497 запросов с начала года.

Россияне ищут страны с невысокими ценами и приятным климатом. Так объяснил тройку лидеров представитель предоставившей исследование компании Георгий Качмазов. При этом он отметил, что на рост интереса к Турции, снизившийся за последние годы, повлияло открытие границ после карантина.

Переездом в Болгарию россияне интересовались чаще всего в апреле этого года. По сравнению с 2019-м рост составил 2,5 раза.

Страной, которая потеряла интерес россиян для переезда, стала Чехия. Запрос по виду на жительство в этом государстве с начала года упал в пять раз.