Испания следит за гражданами через смартфоны. И это законно

Власти Испании решили выяснить, где чаще всего бывают местные жители. Для этого специалистам понадобилась информация с телефонов. Такой ход граждане раскритиковали. Специалист по информационной безопасности Сохраб Гайрат рассказал «360», насколько это законно и могут ли сотовые операторы воспротивится идее.

Национальный институт статистики (INE), который проводит исследование, уверяет, что данные жителей Испании не выйдут за пределы проекта. В нем принимают участие крупнейшие операторы государства: Movistar, Vodafone и Orange. Им доверяет почти 80% пользователей. Свои действия компании оправдывают тем, что не нарушают закон. Правда, за такое содействие властям сотовые операторы получат по 500 тысяч евро. Об этом сообщили в «Би-би-си».

Перемещения людей зафиксируют с 18–21 ноября по 24 число декабря этого года, на Рождество и с 20 июля по 15 августа 2020. На периоды разобьют и время «слежки». Территорию страны же поделят на ячейки. Так INE узнает, где работают, живут и отдыхают испанцы. Результаты исследования используют в переписи населения 2021 года. Они же помогут улучшить маршруты общественного транспорта.

Специалист по информационной безопасности Сохраб Гайрат считает ситуацию «относительной». По его словам, когда человек получает sim-карту, он соглашается, что сотовый оператор может использовать данные для собственных целей, в том числе и маркетинговых. И маркетологи этим часто активно пользуются.

«У государства есть своя тактика — все делают вроде как ради обеспечения безопасности внутри страны. Власти имеют право воспользоваться данными, не оповещая об этом людей. Думаю, Испания ведет себя вполне законно, потому что, скорее всего, опирается на законы национальной безопасности. Хотя в рамках формата переписи населения ссылаться на безопасность сложнее», — отметил собеседник «360».

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По словам Гайрата, руководство страны вполне может сослаться на необходимость понимания, где и сколько людей обычно находится, чтобы должным образом распределить полицию или охрану. Опять-таки это все ради безопасности граждан. Если же кто-то подает в суд в такой ситуации, как это было в Германии, в США, то закон встает на строну государства.

«Да и Испания в этом случае даже не нарушает закон ЕС. Думаю, юридически у правительства много лазеек. А операторы связи, которые добровольно принимают участие в этой затее, так у них другого выхода нет. Те GSM вышки, которые они устанавливают внутри суверенного государства, получают лицензию от государственных ведомств и в рамках этой лицензии они обязаны сотрудничать с правительством», — заключил Гайрат.