Испания с лета перестанет пускать привитых «Спутником V» россиян до одобрения вакцины ВОЗ

Россияне, которые привились «Спутником V», с июня не смогут попасть в Испанию. Въезд туристам ограничат до тех пор, пока вакцину не одобрит Всемирная организация здравоохранения.

О поездках в Испанию жителям РФ придется забыть с 7 июня, сообщил ТАСС со ссылкой на министерстве промышленности, торговли и туризма пиренейского королевства.

Запрет будет действовать, если «Спутник V» не одобрит либо ВОЗ, либо Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

Ранее в испанском правительстве уточнили, что страну с указанной даты смогут посещать иностранные туристы, которые сделали прививку одобренными в EMA или ВОЗ препаратами. Российский «Спутник V» пока что в список рекомендованных для экстренного применения вакцин организации не попала. Не одобрили ее и в агентстве. Ситуация с другими российскими препаратами для профилактики СОVID-19 складывается похожая.

Вакцину «Спутник V», разработанную в НИЦЭМ имени Гамалеи, зарегистрировали более чем в 60 странах с общим населением свыше трех миллиардов человек. Ее эффективность составила 97,6% по результатам анализа данных о привитых россиянах.