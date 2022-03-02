Испания пообещала передать Украине наступательное оружие

Испания намерена поставить Украине наступательное оружие. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Педро Санчес.

«Испания поставит украинскому сопротивлению наступательный военный материал. Мы должны дать европейский ответ на европейскую угрозу», — приводит его слова ТАСС.

При этом накануне Санчес заявлял, что Испания не намерена напрямую передавать Украине наступательное вооружение. Он отмечал, что это будет происходить только через Европейский фонд мира.

По словам испанского премьера, власти страны уже направили для Украины 20 тонн гуманитарной помощи и средств защиты — в основном это каски и жилеты.

На фоне обострения ситуации на Украине многие западные страны объявили о поставках вооружения в эту страну. В частности, помочь Украине с военной техникой решила Австралия, которая собирается выделить на эти цели 70 миллионов долларов. Премьер-министр страны Скотт Моррисон призвал другие страны полностью изолировать Россию и осудил проведение спецоперации.

Также Украина получит противотанковое оружие от Канады. По словам премьер-министра Джастина Трюдо, Канада поставит Украине усовершенствованное вооружение.