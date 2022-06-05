Власти Испании готовится передать Украине новую партию вооружения. Об этом рассказала местная газета El Pais.

Журналисты издания подчеркнули, что правительство Испании уже передали несколько поставок помощи ВСУ. В этих партиях были боеприпасы, средства индивидуальной защиты. Также власти страны передавали украинской армии гранатометы или пулеметы.

В новых партиях будут танки Leopard и батарею зенитных ракет. Власти Испании пообещали научить военнослужащих ВСУ использовать западную бронетехнику. Курсы подготовки могут пройти в Латвии. В этой прибалтийской стране находятся 500 испанских солдат. Дальнейшее обучение могут продолжить уже в самом королевстве.

В пятницу посол Украины в Мадриде Сергей Погорельцев поблагодарил правительство Испании за направление 200 тонн военной помощи. Однако, по мнению дипломата, такой объем не достаточен для длительного использования. Погорельцев заявил, что 200 тонн «хватит на два часа боя».