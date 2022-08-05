Минобороны Испании решило передать Украине 20 бронетранспортеров М-113, произведенных в США. Об этом написала газета El Pais.

«Минобороны Испании <…> приняло решение о безвозмездной передаче Украине двадцати бронетранспортеров TOA M-113», — написало издание. При этом испанские журналисты усомнились, что эта помощь удовлетворит требования президента Украины Владимира Зеленского.

Газета также сообщила, что кроме бронетранспортеров испанские власти предложили Украине батарею маловысотных зенитных ракет Shorad Aespide компании MBDA.

Ранее испанские СМИ написали, что Минобороны страны планирует поставить на Украину 10 танков Leopard 2A4 и 20 бронетранспортеров М-113. Глава военного ведомства Маргарита Роблес в начале августа заявила, что правительство Испании отказалось от намерений передать Украине партию танков. Оказалось, что они находятся в «плачевном состоянии». Об этом сообщило РИА «Новости».