Испания передала Украине 10 самолетов с наступательным вооружением

Власти Испании передали Украине 10 военных самолетов с наступательным вооружением. Об этом рассказала глава Минобороны Королевства Маргарита Роблес, написал ТАСС.

«Испания хочет оказать посильную помощь украинцам», — заявила она.

Также Роблес отметила, что Мадрид отправлял на Украину грузы с гуманитарной помощью.

В Испании на улицы 58 городов вышли тысячи людей, недовольных антироссийскими санкциями, спровоцировавшими повышение розничных цен на бензин и дизельное топливо. Они жгли покрышки и отказались выполнять свои трудовые обязательства.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны НАТО активнее оказывать военную помощь его стране. Украинский политик хочет получить «хотя бы один процент самолетов альянса», которые «пылятся» на складах.