  • Испания оценила убытки от протестов в Каталонии на более 7 млн евро

    23 октября 2019, 18:23

    Ирина Нагайникова

    Министерство развития Испании оценило ущерб от каталонских беспорядков сумму более 7,3 миллиона евро, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на СМИ Испании.

    Как сообщил сайт «Аргументы и факты», наибольшие потери понесла Барселона. А аэропорт Эль-Прат проведет ремонт на сумму не менее 1,2 миллиона евро.

    600 тысяч евро потеряла стража из-за саботажа на железных дорогах и 360 тысяч евро — из-за перекрытия дорог.

    Железнодорожная компания Renfe выплатит не менее 1,2 миллиона евро пассажирам, чьи поезда отменились или пришли с опозданием.

    Упущенная выгода компаний железных дорог, аэропортов и портов от снижения числа пассажиров оценивается в сумму четыре миллиона евро.