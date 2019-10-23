Испания оценила убытки от протестов в Каталонии на более 7 млн евро

Как сообщил сайт «Аргументы и факты», наибольшие потери понесла Барселона. А аэропорт Эль-Прат проведет ремонт на сумму не менее 1,2 миллиона евро.

600 тысяч евро потеряла стража из-за саботажа на железных дорогах и 360 тысяч евро — из-за перекрытия дорог.

Железнодорожная компания Renfe выплатит не менее 1,2 миллиона евро пассажирам, чьи поезда отменились или пришли с опозданием.

Упущенная выгода компаний железных дорог, аэропортов и портов от снижения числа пассажиров оценивается в сумму четыре миллиона евро.