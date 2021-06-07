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    07 июня 2021, 12:46

    Испания открыла границы для вакцинированных туристов

    Полина Гребенщикова

    Испания открыла границ для туристов, которые прошли все этапы вакцинации от коронавируса, сообщил «Интерфакс». Но туристы, привитые российскими вакцинами, въехать в страну все равно не смогут.

    Испания открыла границы для вакцинированных туристов

    Согласно документу, подготовленному минздравом Испании, туристы должны будут не позднее, чем за 14 дней до поездки предъявить справку о прохождении полного цикла вакцинации от коронавируса, зарегистрировавшись в специальном приложении.

    Пустят в Испанию привитых препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и китайскими вакцинами Sinopharm и Sinovac-Coronavac.

    Привитым российским «Спутником V» въезд в страну пока закрыт — до тех пор, пока «Спутник» не одобрят ВОЗ и ЕМА.

    Также не смогут поехать в Испанию жители Бразилии, Индии и ЮАР, где эпидемиологическая обстановка остается тяжелой, написал сайт «Мир 24».

    Кроме того, с 7 июня Испания впервые за год открыла порты для круизных лайнеров.