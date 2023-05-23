Мир 23 мая 2023, 11:27 Испания отказала Украине в поставках F-16 и обучении пилотов ВСУ Министр Роблес: Испания не может помочь Украине с поставками F-16 United States Air Force

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Испания не может помочь Украине ни с поставками истребителей F-16, ни с обучением украинских летчиков пилотированию этими самолетами. С таким заявлением выступила министр испанского оборонного ведомства Маргарита Роблес, сообщил ТАСС.

Роблес отметила, что у Испании есть истребители F-18 и Eurofighter и у каждого типа боевых самолетов своя собственная динамика обучения. Но испанская сторона не может помочь ни поставками, ни по части проведения учебного процесса для летчиков, сказала она.

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«Мы не можем внести вклад в эту подготовку на F-16. Посмотрим, как будет развиваться тема истребителей», — подчеркнула министр на встрече с европейскими коллегами в Брюсселе.

По данным Politico, первой страной, которая передаст истребители F-16 для ВСУ, могут стать Нидерланды. Об этом заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак.