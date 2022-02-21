Испания оказалась страной в Европе с самой высокой безработицей

В Испании среди всех стран европейского региона зафиксировали самую высокую долю населения, которая ищет работу. Ее результат составил 13,4%. Об этом сообщило РИА «Новости».

Вторую строчку в этом списке заняла Греция с показателем в 13,2%. Россия в данном рейтинге занимает десятое место с показателем в 4,3%, написала «Газета.ru».

Самая низкая безработица среди стран европейского региона зафиксирована в Чехии. Там всего 2,2% населения нуждаются в работе. Также низкая безработица отмечается в Польше, Германии и на Мальте.

По словам некоторых экспертов, в этом году европейский рынок труда может перестать показывать положительную динамику. Причины, по которым такое произойдет, не называются.