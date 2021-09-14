Испания назвала условие для въезда в страну российских туристов

Российским туристам разрешат въезд в Испанию, если они привились от коронавируса препаратом, который одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). После соблюдения формальностей, нужных для одобрения «Спутника V», в страну пустят и прошедших полный цикл иммунизации этой вакциной.

В испанском генконсульстве объяснили ТАСС, что в государстве сейчас действует норма, которая позволяет въезжать на территорию Испании вакцинированным одобренным ВОЗ или ЕМА препаратом.

«Как только будут соблюдены формальности, необходимые для одобрения вакцины „Спутник V“ одной из этих организаций, граждане, прошедшие полный цикл вакцинации этой вакциной, также смогут въезжать на территорию Испании», — отметили дипломаты.

Испанская сторона выразила надежду на завершение сложившейся «исключительной ситуации» в скором времени и восстановление туристических потоков между двумя государствами.

Пока что ни ВОЗ, ни ЕМА не одобрили ни одну из российских вакцин. Первой из них стал зарегистрированный в августе 2020 года «Спутник V» от НИЦЭМ имени Гамалеи, затем появились «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н», разработанные «Вектором», «КовиВак» Центра имени Чумакова РАН и «Спутник Лайт» от НИЦЭМ имени Гамалеи.