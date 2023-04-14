Мир 14 апреля 2023, 12:53 Испания направит самолет в Эстонию для участия в миссиях НАТО ABC: ВВС Испании отправят в Эстонию самолет Airbus A400M для участия в миссиях НАТО Википедия

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Военно-воздушные силы Испании приняли решение отправить в Эстонию свой самый большой транспортный самолет Airbus A400M для участия в миссиях НАТО. Об этом сообщил телеканал ABC.

«Командование ВВС Испании развернет свой самолет Airbus A400M на военной базе Эмари в Эстонии для участия в совместных операциях с истребителями НАТО по дозаправке в воздухе», — уточнили в материале.

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Точная дата отправки воздушного корабля пока неизвестна, однако это может произойти до ноября. Учения военного контингента НАТО затянутся примерно на месяц.

Кроме того, есть вероятность, что Испания отправит восемь своих истребителей Eurofighter Typhoon в Эстонию в августе.

В начале апреля в испанских провинциях Бильбао и Наварро прошли акции протеста против деятельности НАТО. В мирном шествии приняли участие сотни людей.