Испания начнет принимать туристов из стран Шенгена

Власти Испании решили открыть границы для путешественников. Начиная с конца июня смогут приезжать жители стран Шенгена, а немного позже ограничение снимут и для Португалии.

Председатель правительства Педро Санчес объявил об открытии границ с 22 июня для стран Шенгена, кроме Португалии. Для португальцев въезд откроют с 1 июля, сообщило агентство Efe. При этом газета Pais пишет, что отмена ограничительных мер состоится 21 июня.

Официально об открытии границ испанский премьер-министр объявит 14 июня, во время пресс-конференции. По информации агентства, 1 июля должна пройти официальная церемония открытия испанско-португальской границы. На мероприятии должны присутствовать король Фелипе VI, португальский премьер Антониу Кошта и президент страны Марселу Ребелу де Соуза.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что к 15 июня можно открыть внутренние границы странам-членам Евросоюза и Шенгенской зоны. Но глава МИД Испании Аранча Гонсалес заявила, что отмена ограничений произойдет только в конце июня. Сейчас в Испании действует режим повышенной готовности, который продлится до 21 июня.