Испания может отменить карантин к концу июня

Глава кабмина заметил, что процесс выхода из карантина будет постепенным. По его словам, он будет отличаться в разных регионах страны.

«К концу июня мы как страна будем в ситуации нового нормального состояния, если развитие эпидемии будет контролироваться на каждой территории», — цитирует Санчеса «Газета.ru».

По данным издания, карантин в Испании ввели в середине марта и трижды продлевали. Всего в стране зафиксировано 211 тысяч случаев заражения. Жертвами коронавирусной инфекции стали около 24 тысяч человек.