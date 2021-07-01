Испания лишилась 200 тысяч свиных окороков из-за мощного пожара

В Испании второй день горят склады с хамоном — сыровяленым свиным окороком, национальным деликатесом. Об этом сообщил 20 Мinutоs. Видео с кадрами полыхающих складов в городе Отура под Гранадой распространились в соцсетях.

Пожар произошел в среду, около 19:00. На горящих складах хранилось около 200 тысяч окороков. Для тушения огня на место направили и полицию, и пожарных, и гражданскую гвардию. Но вот уже второй день они никак не могут справиться с пламенем.

Облако дыма можно увидеть за много километров. Местные жители оборвали телефоны экстренных служб.

Причины пожара неизвестны. Промышленные объекты находятся в изолированной зоне, поэтому риска распространения огня нет. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в провинции Британская Колумбия на западе Канады сгорели две католические церкви. Возгорания произошли с интервалом в один час. Огонь полностью уничтожил оба храма. За пять дней до этого, когда в стране отмечали День коренных народов, в той же провинции сгорели две другие церкви, писала «Газета.ru».