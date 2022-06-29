Испания и Новая Зеландия договорились о партнерстве

Испания и Новая Зеландия составили декларацию о стратегическом партнерстве в ходе саммита НАТО. Об этом сообщил ТАСС.

Документ под названием «Глобальные ценности» был принят по итогам встречи новозеландского премьер-министра Джасинды Ардерн и председателя правительства Испании Педро Санчеса в Мадриде, написал RT.

«Это сотрудничество будет направлено на укрепление демократии и стабильности, обеспечение гендерного равенства и защиты прав женщин, верховенства закона и соблюдения прав человека», — говорится в сообщении стран.