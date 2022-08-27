Испании предрекли потерю половины урожая оливок из-за засухи

Урожай оливок в Кордове из-за продолжительной засухи может сократиться вдвое, заявили в Ассоциации молодых сельхозпроизводителей Испании (Asaja). Об этом сообщило агентство Europa Press.

Руководство организации отметило, что раньше урожай составлял порядка 300 тысяч тонн оливок. В этом году он может сократиться до 180 тысяч тонн. По предварительным данным, испанские производители понесут убытки в размере 500 миллионов евро.

По испанским аграриям ударила не только засуха. По данным издания, компании-производители оливкового масла «чрезвычайно пострадали» от роста цен на удобрения, фитосанитарные средства и дизельное топливо.

Из-за засухи власти Испании решили начать строительство водоопреснительных установок. На эти цели запланировали выделить более 200 миллионов евро. Сейчас в особо засушливые районы воду доставляют в специальных танкерах.

Во вторник Еврокомиссия заявила, что нынешняя засуха стала самой серьезной за последние 500 лет. Из-за аномальной жары французские виноделы могут снизить производство.