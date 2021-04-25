Испанец заразил коронавирусом 22 человека, специально кашляя на коллег

В Испании задержали 40-летнего местного жителя, которого обвиняют в намеренном заражении людей коронавирусом. Всего вирус подхватили 22 человека, сообщили в полиции.

Расследование началось в конце января, когда стало известно о вспышке COVID-19 в одном из заведений города Манакор на острове Мальорка. Один из сотрудников, заразился COVID-19, однако продолжил вести обычный образ жизни.

Он посещал спортзал и продолжал ходить на работу с температурой под 40, сообщили коллеги. Всего, по данным полиции, подозреваемый заразил 22 человека.

Восемь человек заразились напрямую, остальные 14 — косвенно, как члены семьи тех, кто контактировал с мужчиной. 23 апреля дело жителя Манакора передали в суд. Менеджер компании и коллеги больного требовали, чтобы он ушел с работы домой. В ответ мужчина кашлял, специально снимая маску.

«Я собираюсь заразить вас всех коронавирусом», — говорил он коллегам.

После работы мужчина сделал ПЦР-тест на COVID-19, однако, не дожидаясь результатов, на следующий день вернулся в офис.