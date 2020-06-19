Испанец устроил самодельный тир и «расстрелял» известных политиков

В Испании сняли на видео, как мужчина стрелял в тире по фотографиям известных политиков, включая премьера Педро Санчеса. Его личность уже установили.

Видео стрельбы появилось в СМИ и соцсетях в четверг. На нем видно, что мужчина устроил самодельный тир, а на место мишеней прикрепил фотографии политиков, которые представляют левые партии.

Среди людей на снимках пользователи узнали премьера Испании Санчеса, вице-премьера Пабло Иглесиаса, нескольких министров, лидера фракции Podemos в конгрессе Пабло Эченике.

Ситуацию усугубляло то, что мужчина открыл огонь после того, как голос за кадром сказал: «Приговор». Судя по звукам, в тире находились несколько человек, после стрельбы слышен их смех.

После публикации видео полиция начала расследование. Государственная адвокатура собралась представить обращение в прокуратуру.

По информации агентства Efe, которое ссылается на источники в испанской полиции, стрелок — таксист, но раньше был военным. Видео было сделано в частном спортивном тире в Малаге.