Испанец убил сожительницу из России и пытался сжечь труп

Уроженка России погибла от рук своего сожителя в испанской провинции Малага. Как сообщило издание El Mundo, мужчина вывез труп в овраг возле свалки, где попытался сжечь.

Правоохранителей на место вызвал очевидец. Он увидел, что женщина в нижнем белье лежит на полу гаража, пока ее сожитель разбирает багажник машины. Сам владелец транспорта заявил, что везет пострадавшую в больницу.

Прибывшие на место следователи обнаружили на полу следы крови. Автомобиль удалось вычислить по камерам наблюдения. Его обнаружили недалеко от ущелья Маро. Трупа с ним уже не было.

Спустя некоторое время тело женщины с ожогами обнаружили около свалки. У подозреваемого изъяли паяльную лампу, при помощи которой он пытался избавиться от тела.

Труп отправили на медицинскую экспертизу. Подозреваемого в убийстве задержали. О личности жертвы известно немного. Ее звали Оксана, ей было 36 лет. В Испании она жила достаточно давно и уже получила гражданство.