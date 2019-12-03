Испанец признался в убийстве россиянки во время задержания в Барселоне

Полиция задержала в Барселоне испанца, подозреваемого в убийстве россиянки. Женщину нашли мертвой в городе Эль-Прат-де-Льобрегат (провинция Барселона).

Россиянку убили в Испании на глазах у дочери Подробнее

На трупе эксперты обнаружили следы насильственной смерти. Никакой информации о личности погибшей нет.

Мужчину задержали стражи порядка, когда он шел сдаваться в полицию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на каталонские правоохранительные органы Mossos deEscuadra. Уточняется, что 44-летний задержанный был возлюбленным убитой.

Мэрия Эль-Прат-де-Льобрегата в связи со случившемся объявила трехдневный траур. Вечером 2 декабря в память о жертве в городке прошла траурная акция. Агентство написало, что с начала 2019 года в Испании более 50 женщин погибли от рук своих партнеров.