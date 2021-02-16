Испанец представлялся агентом Интерпола ради интимных фото

Мошенник из испанского Аликанте притворялся агентом Интерпола, чтобы добиваться встреч с женщинами и склонять их к откровенным фотосессиям. Об этом сообщило издание The Olive Press.

Злоумышленник работал по простой схеме. Он брал фотографии понравившихся ему женщин с сайта знакомств, а после публиковал их на порталах по оказанию интимных услуг.

После этого он связывался с одной из жертв и представлялся агентом Интерпола. Он присылал ссылку на фейковую страницу и говорил, что женщиной заинтересовалась мафия и намерена ее похитить для работы в зарубежном доме терпимости.

После он начинал угрожать, что разошлет эту страницу всем знакомым девушки, и требовал с ним встретиться. Каждый раз встреча заканчивалась одинаково. Злоумышленник требовал от собеседницы раздеться и делал снимки. Он объяснял это тем, что ему надо сравнить фотографию из Сети с оригиналом.

Полиция заинтересовалась его деятельностью после того, как сразу несколько женщин пожаловались, что их фотографии появляются на интимном сайте.

Его задержали после того, как он назначил очередное свидание. Но вместо будущей жертвы на место пришел наряд полиции.