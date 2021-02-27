Исландию тряхнуло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 в Исландии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 268 километрах к юго-востоку от Рейкьявика. Очаг залегал на глубине пять километров.

Население Рейкьявика — около 118 тысяч человек. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

За последние сутки в регионе было зарегистрировано еще несколько подземных толчков магнитудой от 3,0 до 5,0.

Ранее землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в центральной части Мьянмы. Подземные толчки произошли утром 25 февраля, эпицентр землетрясения находился приблизительно в 210 километрах к северу от города Мейтхила.