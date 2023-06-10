10 июня 2023, 14:47
Исландию предупредили о неизбежном ответе на ее антироссийские жесты
МИД: на все антироссийские жесты Исландии неизбежно последует реакция
Власти Исландии решили понизить уровень дипломатических отношений с Россией, что в итоге приведет к разрушению всего комплекса взаимодействия двух стран, предупредили в МИД РФ. Заявление опубликовала пресс-служба министерства.
В МИД напомнили, что связи России и Исландии традиционно базировались на взаимном уважении и многоплановом сотрудничестве.
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«Российская Федерация внесла важный вклад в становление суверенного исландского государства», — подчеркнули в пресс-службе.
Там также отметили, что Россия одной из первых стран признала независимость Исландии и сделала многое для защиты интересов этой страны в сложные для ее населения времена.
Теперь, как подчеркнули в пресс-службе, вся ответственность за развитие ситуации лежит на исландской стороне.
«Будем учитывать это недружественное решение при выстраивании наших связей с Исландией в будущем», — предупредили в ведомстве.
Также в МИД предупредили, что на все антироссийские действия Рейкьявика со стороны Москвы неизбежно последует соответствующая реакция.
Ранее во внешнеполитическом ведомстве Исландии заявили, что приостановят работу своего представительства в Москве с 1 августа.
Россия
МИД РФ
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