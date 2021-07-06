Исландия раскрыла результаты эксперимента по сокращенной рабочей недели

Большая часть трудоспособного населения Исландии перешла на сокращенную рабочую неделю после двух экспериментов, которые продолжались четыре года. Подробности раскрыла некоммерческая организация по вопросам демократии и устойчивого развития Alda.

С 2015 по 2019 годы в Рейкьявике и других регионах Исландии 2,5 тысяч рабочих перевели на новый график работы, урезав трудовые часы с 40 до 35 в неделю без снижения заработной платы.

В результате эксперимента качество выполняемых работ осталось прежним или значительно улучшилось. При этом у сотрудников уменьшилось количество стрессовых ситуаций, что положительно сказалось на их здоровье.

В эксперименте принимали участие работники разных сфер, в том числе воспитатели детских садов, медики и социальные служащие.

Сокращенная рабочая неделя не оказала влияния на пополнение муниципального или федерального бюджетов.

Авторы заявили, что их эксперимент оказался чрезвычайно успешным. После окончания испытаний профсоюзы Исландии добились сокращения рабочего времени для десятков тысяч работников. На сегодняшний день по сокращенному графику работают 86% всего населения страны.

В России ввести четырехдневную рабочую неделю в 2019 году предлагал занимавший тогда пост главы правительства Дмитрий Медведев. Он поручил Минтруда рассмотреть такую возможность для некоторых регионов. В ведомстве тогда заявили, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю увеличится продолжительность смен и сократятся зарплаты. После этого к идее о четырехдневке неоднократно возвращались, но дальше заявлений дело так и не пошло.