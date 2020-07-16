Исландия пригласила туристов удаленно покричать на просторах страны

Всех желающих приглашают покричать и отпустить все негативные эмоции на специальном сайте, созданном Министерством туризма Исландии. Разработчики обещают: запись вашего крика включат на просторах страны.

«Вы многое пережили в этом году и похоже, что вам нужно идеальное место, чтобы отпустить ваши эмоции», — говорится на сайте «для крика».

Создатели сервиса установили по всей стране колонки, из которых транслируются аудио с криками пользователей. На сайте также публикуют видео, где среди прекрасных пейзажей Исландии разносится крик очередного незнакомца из колонки.

В акции уже приняли участие жители Лондона, Лос-Анжелеса, Мюнхена и других городов.

Организаторы планируют таким способом привлечь туристов в страну. Они обещают, что после удаленного крика захочется приехать и покричать уже в самой Исландии, ведь в стране нет толп людей. И это точно поможет избавиться от стресса последних месяцев.

Ранее стало известно, Куба открыла границы для россиян. Причем у туристов даже не будут требовать справки об отсутствии коронавируса, но по прилету им придется измерить температуру и сдать ПЦР-тест.