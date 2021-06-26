Исландия первой из стран Европы отменила ограничения по коронавирусу

Начиная с полуночи в Исландии отменят все действующие ограничения по коронавирусу. Жители смогут собираться вместе, не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте правительства.

Санитарные меры действовали в Исландии с 16 марта 2020 года. Их неоднократно меняли на время пандемии, приостанавливая работу предприятий или организаций. Постоянными были масочный режим, соблюдение социальной дистанции и запрет на массовые собрания.

Отдельные ограничения касались работы спортивных залов, заведений общественного питания, школ и вузов. Продолжали работать детские сады и начальные школы.

С самого начала пандемии в Исландии ввели обязательное тестирование и отслеживали контакты зараженного человека. После этого всех отправляли в самоизоляцию.

Такая практика оказалась эффективной, потому что 60% всех переболевших в момент подтверждения диагноза уже были на карантине.

«Мы возвращаемся к тому обществу, в котором мы чувствуем себя нормально и к которому мы стремились с тех пор, как ввели ограничения», — заявила министр здравоохранения Свандис Сваварсдоттир.

На снятие ограничений власти Исландии пошли после того, как 87% взрослого населения получили хотя бы одну дозу вакцины. Полностью прошли всю процедуру 60% жителей страны.

Как напомнило ИА НСН, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что привиться от коронавируса могут все, несмотря на уровень титров антител. Вреда препарат не принесет. При этом она напомнила, что даже после прививки необходимо продолжать носить маски.