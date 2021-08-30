Запрещенная в России группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за ракетную атаку, нанесенную по аэропорту Кабула. Заявление террористов распространило агентство Reuters.

Боевики заявили, что обстреляли аэропорт шестью ракетами, сообщило РИА «Новости».

Ранее стало известно о том, что система противовоздушной обороны США сбила пять ракет, которые выпустили по воздушной гавани. Об этом заявил американский чиновник. Он пояснил, что число ракет, которыми обстреляли объект, уточняется.

Удар был нанесен в понедельник, 30 августа. До этого, 26 августа, у аэропорта столицы Афганистана прогремело несколько взрывов. Жертвами стали более 100 человек, большинство из них — афганцы, 13 человек — военные США. Ответственность за случившееся также взяло на себя «Исламское государство»*.

После этого США нанесли удар с беспилотника и уничтожили в Кабуле машину со взрывчаткой. В результате, по данным CNN, погибли девять человек, среди них были дети. Al Jazeera позже сообщила, что число погибших выросло до 12 человек.

* «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.