«Исламское государство» подтвердило смерть своего главаря и назвало преемника

Террористическая группировка «Исламское государство»* подтвердила смерть своего лидера Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Курайши и назвало имя его преемника. Об этом сообщило Reuters.

Новым главарем ИГ* назначен Абу аль-Хасан аль-Хашеми аль-Курайши.

О ликвидации главаря исламистской группировки 3 февраля объявил президент США Джо Байден. Хозяин Белого дома заявил, что лидера ИГ* убили на северо-западе Сирии во время антитеррористической операции, которую проводил американский спецназ. Байден также сообщал, что среди американских военных, участвовавших в операции, обошлось без потерь.

На следующий день, 4 февраля, Байден уточнил, что аль-Курайши погиб в результате подрыва автомобиля вместе с членами семьи во время рейда спецназа США в Сирии. Смерть аль-Курайши произошла спустя два года после того, как его назначили лидером ИГ* после ликвидации Абу Бакра аль-Багдади, который погиб в 2019 году в ходе спецоперации США в сирийской провинции Идлиб.

Политический аналитик Барри Гроссман ранее раскритиковал Байдена за то, что в своих комментариях об операции, во время которой погиб аль-Курайши, проигнорировал вопросы, связанные с законностью военных операций США на территории Сирии, передавало РИА ФАН.

* «Исламское государство», ИГ — террористическая организация, запрещенная в РФ.