Палестинская группировка «Исламский джихад»* подтвердила заключение перемирия с Израилем. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на заявление.

«Палестинская группировка „Исламский джихад“* подтверждает перемирие с Израилем в секторе Газа», — говорится в сообщении агентства в Twitter.

Днем 7 августа агентство Reuters со ссылкой на представителя правительства Египта сообщило, что ими получено согласие Израиля на перемирие и прекращение операции «Рассвет» в секторе Газа. Перемирие, как уточнил чиновник палестинского правительства, вступит в силу в 20:00.

До этого газета The Jerusalem Post сообщила о том, что переговоры по заключению перемирия с Газой идут при посредничестве Египта. В своем материале издание ссылалось на слова премьер-министра Израиля Яира Лапида.

Через несколько часов Лапид выступил с заявлением о том, что армия обороны Израиля выполнила все поставленные задачи в секторе Газа. Смысла в продолжении военной операции «Рассвет» нет.

*«Исламский джихад» — запрещенная в России террористическая организация.