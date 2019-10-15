Исламоведы объяснили, почему Путина эффектно встретили в арабских странах

Президент России Владимир Путин за последние два дня посетил Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. В этих странах российского лидера встретили машинами ДПС, скакунами и истребителями. Что стоит за такими радушными приемами, «360» объяснили исламоведы и арабисты.

По словам российского арабиста-регионоведа и исламоведа Павла Густерина, выказанное уважение представляет собой не что иное, как «восточную помпезность» и демонстрацию хорошего отношения.

«Это восточная вежливость, за которой ничего не стоит. Не стоит обольщаться и строить иллюзии по поводу восточных, арабских стран», — сказал он.

Специалист отметил, что прием показывал просто хорошее отношение и визит на высочайшем уровне. Именно поэтому не стоит ждать прорыва в отношениях стран. Густерин добавил, что после государственных визитов многие начали говорить, что Саудовская Аравия отвернулась от США лицом к России. Также кто-то вспоминает 1926 год, когда Советский Союз признал саудовского короля.

«Это все правильно, но это не значит, что Саудовская Аравия будет теперь с нами навсегда. Так же, как нельзя говорить, что Китай только с нами и навсегда. Сейчас такой момент, да, мы сближаемся с арабским востоком в определенной степени, но это не значит, что мы теперь будем навсегда на одном и том же уровне отношений», — пояснил он.

С таким мнением отчасти не согласился доктор исторических наук, арабист и исламовед Дмитрий Микульский.

«Мне представляется, что действительно с одной стороны в этом проявляется восточное радушие. Так принято встречать гостя — руководителя великой державы», — рассказал он «360».

При этом эксперт добавил, что сейчас в арабском мире Россия пользуется очень большим авторитетом. Именно поэтому приемы могли быть искренними.

Владимир Путин 14 октября посетил Эр-Рияд в Саудовской Аравии. Кортеж российского лидера из аэропорта к королю сопровождала конница с флагами. На следующий день автомобиль Путина провожали уже в Абу-Даби машины Mercedes с надписью ДПС.