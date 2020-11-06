Исламовед разъяснил суть конфликта мигрантов и европейцев

В частности, иллюстрации затрагивают тему религии. Одна из карикатур появилась на обложке издания после того, как 21-летний выходец из Туниса напал на прихожан в церкви Нотр-Дам в Ницце. Одной прихожанке он отрезал голову, еще двух людей смертельно ранил.

«Журнальчик Charlie Hebdo — это частное дело. До журнальчика были Дания, Швеция, Германия. Это тоже их культура. Европейцы хотят жить так, как они хотят, и оставаться на своей земле. Charlie Hebdo считают, что могут это делать — рисовать карикатуры на Христа и на Всевышнего», — пояснил специалист.

Малашенко отметил, что мусульмане приехали и начали работать на Европу. При этом жителям европейских стран не нравятся хиджабы. По мнению политолога, есть красная черта, за которую нельзя переходить. Исламовед считает, что тема религии должна быть неприкосновенной для сарказма и уничижительных публикаций.