Исламисты убили военных в Нигерии

Ранения получили 18 человек ранены, еще 30 считаются пропавшими без вести. Нападавшие исламисты устроили засаду на дороге.

По предварительным данным, преступление совершили террористы из группировки «Исламское государство в Западной Африке» (ISWAP), отметила «Газета.ru».

С начала 2000-х годов в Нигерии действовала группировка «Боко харам», которая намеревалась захватить власть. В 2015 году в организации произошел раскол, и часть террористов присоединилась к террористической организации «Исламское государство» (ИГ)*. Боевики стали называть себя «Исламское государство в Западной Африке» (ISWAP).

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, которая запрещена в Российской Федерации.