Исламисты убили военных в Нигерии
Исламисты убили 35 военных на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на сотрудников нигерийской службы безопасности.
Ранения получили 18 человек ранены, еще 30 считаются пропавшими без вести. Нападавшие исламисты устроили засаду на дороге.
По предварительным данным, преступление совершили террористы из группировки «Исламское государство в Западной Африке» (ISWAP), отметила «Газета.ru».
С начала 2000-х годов в Нигерии действовала группировка «Боко харам», которая намеревалась захватить власть. В 2015 году в организации произошел раскол, и часть террористов присоединилась к террористической организации «Исламское государство» (ИГ)*. Боевики стали называть себя «Исламское государство в Западной Африке» (ISWAP).
*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, которая запрещена в Российской Федерации.