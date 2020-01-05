Исламисты напали на американскую базу в Кении

Радикалы из исламистской группировки «Аш-Шабаб» напали на американскую базу ВМФ Манда-Махогони в Кении. Об этом сообщило издание Daily Nation.

Удар произошел в 05:30 по местному времени (совпадает с мск) на побережье Индийского океана. Американская сторона в ответ применила авиабомбы.

Коммисар округа Ламу сообщил, что боевики были тяжело вооружены. Они попытались занять взлетную полосу, примыкающую к лагерю Симба, где находятся американские военнослужащие.

Перед прибытием исламисты отключили электричество во всем районе. Света там нет до сих пор.

Американцы отразили попытку нападения на собственную базу. Пока неизвестно, есть ли уцелевшие среди боевиков. Также нет информации о пострадавших и погибших в результате атаки.