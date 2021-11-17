Искусственный заменитель героина привел к вспышке смертей в США

В Соединенных Штатах Америки установлен новый антирекорд по смертям из-за последствий употребления наркотических веществ. От передозировки только за последний год умерли более 100 тысяч человек. Примечательно, что период максимальной смертности совпал с началом пандемии коронавируса.

Количество летальных исходов от передозировки наркотиками превысило сотню тысяч американцев как раз в период с апреля 2020 года по апрель 2021-го. По сравнению с предыдущим годом число смертей выросло в США на 28,5%. Медики считают одной из причин подобной статистики распространение в стране коронавируса.

Правительственные данные по смертям опубликовало издание The Washington Post. Оно отметило, что больше всего человек скончались от передозировки в штатах Пенсильвания, Западная Вирджиния, Кентукки, Теннеси, Джорджия и Алабама. Большинство летальных исходов было вызвано фентанилом. Это искусственный заменитель героина, который разрабатывался в 60-х годах прошлого года для медицины.

Ранее большой общественный резонанс вызвала смерть в Грузии местного телеоператора. Он скончался во время акций ЛГБТ-сообществ, перед этим его избили противники проведения марша сексуальных меньшинств. Однако в МВД страны отметили, что по результатам анализов к смерти могла привести передозировка наркотиками.