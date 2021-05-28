Искусственный остров на сваях открыли в Нью-Йорке

Искусственный остров Little Island, построенный на сваях над рекой Гудзон, открылся в Нью-Йорке. Об этом сообщила ArchDaily.

Остров расположен у побережья острова Манхэттен. Он состоит из 132 тюльпановидных элементов, закрепленных на дне Гудзона в нескольких десятках метров от набережной Манхэттена. Площадь объекта — 10 тысяч квадратных метров.

На нем разбит парк, есть смотровые площадки и лужайки для отдыха. Также там построен амфитеатр на 700 мест, где с июня планируется проводить концерты с участием актеров бродвейских театров.

Остров начали строить в 2018 году, для гостей он открылся на прошлой неделе. Из-за коронавируса для посещения объекта необходимо записаться на сайте за несколько дней.

Вход бесплатный, отметил «МИР 24». Он находится в районе 13-й улицы.

Проект искусственного острова разработал британский дизайнер Томас Хезервик. Работу профинансировал американский миллиардер Барри Диллер — председатель совета директоров туристической компании Expedia. По его словам, он вложил в строительство Little Island около 260 миллионов долларов, написало издание Autoevolution.