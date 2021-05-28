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    28 мая 2021, 13:49

    Искусственный остров на сваях открыли в Нью-Йорке

    Алена Макаренко

    Искусственный остров Little Island, построенный на сваях над рекой Гудзон, открылся в Нью-Йорке. Об этом сообщила ArchDaily.

    Искусственный остров на сваях открыли в Нью-Йорке

    Остров расположен у побережья острова Манхэттен. Он состоит из 132 тюльпановидных элементов, закрепленных на дне Гудзона в нескольких десятках метров от набережной Манхэттена. Площадь объекта — 10 тысяч квадратных метров.

    На нем разбит парк, есть смотровые площадки и лужайки для отдыха. Также там построен амфитеатр на 700 мест, где с июня планируется проводить концерты с участием актеров бродвейских театров.

    Остров начали строить в 2018 году, для гостей он открылся на прошлой неделе. Из-за коронавируса для посещения объекта необходимо записаться на сайте за несколько дней.

    Вход бесплатный, отметил «МИР 24». Он находится в районе 13-й улицы.

    Проект искусственного острова разработал британский дизайнер Томас Хезервик. Работу профинансировал американский миллиардер Барри Диллер — председатель совета директоров туристической компании Expedia. По его словам, он вложил в строительство Little Island около 260 миллионов долларов, написало издание Autoevolution.