Искусственный интеллект восстановил недостающие части «Ночного дозора» Рембрандта

Знаменитое полотно Рембрандта «Ночной дозор» 300 лет назад обрезали со всех сторон, чтобы уместить его на стене. Искусственный интеллект восстановил недостающие части. На картине появились новые персонажи, а композиция сместилась. Об этом сообщил сайт Би-би-си.

По данным сайта, картину обрезали на 60 сантиметров слева, 22 сантиметра — сверху, 12 сантиметров — снизу и семь — справа. Искусственный интеллект учился на основе отсканированного оригинала и копии «Ночного дозора», которую сделал нидерландский живописец Геррит Люнденс еще до обрезки холста. В результате компьютер полностью восстановил холст в его первозданном виде: слева появились три фигуры, стали четче видны шлем на фигуре справа и убегающий мальчик на переднем плане в левой части полотна.

Центр композиции после высокотехнологичной реставрации слегка сместился вправо.

Картина Рембрандта, которая полностью называется «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рейтенбюрга», хранится в амстердамском Рейксмузеуме. Знаменитый художник написал этот групповой портрет в 1642-м по заказу отряда гражданского ополчения Нидерландов. Реставрировать картину начали в 2018 году.