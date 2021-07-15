Искусственный дождь вызвали в пустыне ОАЭ в 50-градусную жару

В разных районах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) уже второй день идут сильные дожди. При этом днем температура воздуха достигает +50 градусов. Ливни появились из-за испытаний новой технологии вызова осадков в засуху.

Об этом заявил эмиратский портал прогноза погоды Марказ аль-Асифа (Storm Center). Его сообщение процитировало РИА «Новости».

«Дожди выпали к северу от поселка Хатта в ОАЭ в Хаджарском горном массиве, в районах Вади аль-Хилю, Кальба роуд и Хувайлат», — отметили там.

При этом Национальное метеорологическое бюро добавило, что осадки начались в населенных пунктах возле города Аль-Айн. В это время температура воздуха там прогрелась до +47 градусов.

Синоптики подчеркнули, что летом в Арабских Эмиратах дожди не идут — осадки появились из-за специальных экспериментов по засеву облаков. Эксперты занимаются разработкой технологий по вызыванию дождей уже давно: это особенно необходимо для засушливых районов ОАЭ.

Весной этого года начали тестировать новые способы — в их числе использование дронов, которые смогут вызвать осадки без химии. Для этого они используют в облаках электрические разряды. Совместные испытания проводят местная академия SANAD и ученые британского университета Рединга.